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المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود للـLBCI: طالبنا من وزير المال 100 مليون دولار موزّعة على 1400 عائلة لبنانية لكن لم نحصل بعد على الرقم النهائيّ والتحضيرات بدأت لانطلاق عملية الإقراض

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2026-09-03 | 03:19
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المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود للـLBCI: طالبنا من وزير المال 100 مليون دولار موزّعة على 1400 عائلة لبنانية لكن لم نحصل بعد على الرقم النهائيّ والتحضيرات بدأت لانطلاق عملية الإقراض
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المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود للـLBCI: طالبنا من وزير المال 100 مليون دولار موزّعة على 1400 عائلة لبنانية لكن لم نحصل بعد على الرقم النهائيّ والتحضيرات بدأت لانطلاق عملية الإقراض

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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