المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود للـLBCI: على المواطن أن يؤمّن ما لا يقل عن ٢٠ في المئة من الدفعة ليحصل على القرض

المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود للـLBCI: طالبنا من وزير المال 100 مليون دولار موزّعة على 1400 عائلة لبنانية لكن لم نحصل بعد على الرقم النهائيّ والتحضيرات بدأت لانطلاق عملية الإقراض

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