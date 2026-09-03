غارة على دفعتين من مسيرة اسرائيلية استهدفت حرج علي الطاهر

ترامب: نحن ننتصر بسهولة في الحرب ومن يردد أننا لا نملك ذخيرة مخطئ تماما

ترامب: نحن ننتصر بسهولة في الحرب ومن يردد أننا لا نملك ذخيرة مخطئ تماما

وزير الاعلام بول مرقص: قرر مجلس الوزراء المباشرة بدراسة الموازنة اعتبارا من الثلاثاء بجلسات يومية على ان يدرج ملف التفرغ بالجامعة اللبنانية في جلسة الخميس