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o
البقاع
25
o
الجنوب
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o
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o
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o
كسروان
28
o
متن
28
o
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ترامب: نحن ننتصر بسهولة في الحرب ومن يردد أننا لا نملك ذخيرة مخطئ تماما
آخر الأخبار
2026-09-03 | 11:08
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ترامب: نحن ننتصر بسهولة في الحرب ومن يردد أننا لا نملك ذخيرة مخطئ تماما
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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