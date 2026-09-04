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الدفاع الروسية: استهداف سفينتين تحملان مكونات لإنتاج المسيرات وذخيرة ووقودا للقوات الأوكرانية شرق أوديسا
آخر الأخبار
2026-09-04 | 10:14
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الدفاع الروسية: استهداف سفينتين تحملان مكونات لإنتاج المسيرات وذخيرة ووقودا للقوات الأوكرانية شرق أوديسا
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