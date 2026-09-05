الوكالة الوطنية للإعلام: تعرّض وادي السلوقي ووادي الحجير بعد منتصف الليل لقصف مدفعي إسرائيلي

وكالة فارس: دوي انفجارات قرب جزيرة خارك الإيرانية في الخليج ومصدرها غير معروف

وكالة فارس: دوي انفجارات قرب جزيرة خارك الإيرانية في الخليج ومصدرها غير معروف

تلفزيون الصين المركزي "سي.سي.تي.في": أكثر من 10 أشخاص باتوا محاصرين إثر انهيار أرضي في بلدة في إقليم جيانغشي الصيني