وكالة فارس: دوي انفجارات قرب جزيرة خارك الإيرانية في الخليج ومصدرها غير معروف

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رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل للـLBCI: الجمارك عانت ما عانته سائر المؤسسات من نقص في العديد والتجهيزات والجمارك فيها طاقات وعناصر بشرية مهمة