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o
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o
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o
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رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل للـLBCI: الترهّل الذي أصاب مؤسسات الدولة انعكس أيضا على الجمارك وبدأنا بورشة متكاملة في الجمارك تبدأ من العنصر البشري وصولًا إلى العامل الإلكتروني
آخر الأخبار
2026-09-05 | 03:46
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رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل للـLBCI: الترهّل الذي أصاب مؤسسات الدولة انعكس أيضا على الجمارك وبدأنا بورشة متكاملة في الجمارك تبدأ من العنصر البشري وصولًا إلى العامل الإلكتروني
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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