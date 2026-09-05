الوكالة الوطنية للإعلام: غارتان إسرائيليتان متتاليتان على المنصوري

الأنظار تتجه إلى فيتنام… بيرلا حرب تمثّل لبنان في النسخة الـ73 من ملكة جمال العالم تابعوا الحفل اليوم عند الساعة 3 بعد الظهر عبر الـLBCI والموقع الإلكتروني

الأنظار تتجه إلى فيتنام… بيرلا حرب تمثّل لبنان في النسخة الـ73 من ملكة جمال العالم تابعوا الحفل اليوم عند الساعة 3 بعد الظهر عبر الـLBCI والموقع الإلكتروني

رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل للـLBCI: الترهّل الذي أصاب مؤسسات الدولة انعكس أيضا على الجمارك وبدأنا بورشة متكاملة في الجمارك تبدأ من العنصر البشري وصولًا إلى العامل الإلكتروني