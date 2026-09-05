السفير الأميركي لدى إسرائيل: زيارتي لبلدة ترمسعيا بالضفة الغربية هي من أجل فهم الوضع على الأرض

السفير الأميركي لدى إسرائيل: على الحكومة الإسرائيلية ضمان أمن وسلامة السكان في الضفة الغربية

السفير الأميركي لدى إسرائيل: على الحكومة الإسرائيلية ضمان أمن وسلامة السكان في الضفة الغربية

الأنظار تتجه إلى فيتنام… بيرلا حرب تمثّل لبنان في النسخة الـ73 من ملكة جمال العالم تابعوا الحفل اليوم عند الساعة 3 بعد الظهر عبر الـLBCI والموقع الإلكتروني