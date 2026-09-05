السفير الأميركي لدى إسرائيل: على الحكومة الإسرائيلية ضمان أمن وسلامة السكان في الضفة الغربية

القوات البرية للحرس الثوري الإيراني: تفكيك خلية إرهابية في سيستان وبلوشستان والقضاء على 2 من عناصرها

القوات البرية للحرس الثوري الإيراني: تفكيك خلية إرهابية في سيستان وبلوشستان والقضاء على 2 من عناصرها

السفير الأميركي لدى إسرائيل: زيارتي لبلدة ترمسعيا بالضفة الغربية هي من أجل فهم الوضع على الأرض