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مصادر عسكرية وطبية لفرانس برس: أكثر من ستين قتيلا السبت في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين

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2026-09-05 | 06:53
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مصادر عسكرية وطبية لفرانس برس: أكثر من ستين قتيلا السبت في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين
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مصادر عسكرية وطبية لفرانس برس: أكثر من ستين قتيلا السبت في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين

 
 
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