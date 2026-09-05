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مصادر عسكرية وطبية لفرانس برس: أكثر من ستين قتيلا السبت في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين
آخر الأخبار
2026-09-05 | 06:53
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مصادر عسكرية وطبية لفرانس برس: أكثر من ستين قتيلا السبت في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين
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