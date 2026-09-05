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انطلاق حفل ملكة جمال العالم بنسخته الـ73 في فيتنام وملكة جمال لبنان بيرلا حرب تخوض المنافسة… تابعوا الحفل مباشرةً عبر الـLBCI والموقع الإلكتروني

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2026-09-05 | 08:08
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انطلاق حفل ملكة جمال العالم بنسخته الـ73 في فيتنام وملكة جمال لبنان بيرلا حرب تخوض المنافسة… تابعوا الحفل مباشرةً عبر الـLBCI والموقع الإلكتروني
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انطلاق حفل ملكة جمال العالم بنسخته الـ73 في فيتنام وملكة جمال لبنان بيرلا حرب تخوض المنافسة… تابعوا الحفل مباشرةً عبر الـLBCI والموقع الإلكتروني

 
 
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