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الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ أكثر من عملية تفجير استهدفت بلدة المنصوري
آخر الأخبار
2026-09-06 | 05:49
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الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ أكثر من عملية تفجير استهدفت بلدة المنصوري
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