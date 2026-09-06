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أ.ف.ب: وصول المبعوثين الأميركيين ويتكوف وكوشنر إلى كييف
آخر الأخبار
2026-09-06 | 06:26
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أ.ف.ب: وصول المبعوثين الأميركيين ويتكوف وكوشنر إلى كييف
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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