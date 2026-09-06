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أ.ف.ب: وصول المبعوثين الأميركيين ويتكوف وكوشنر إلى كييف

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2026-09-06 | 06:26
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أ.ف.ب: وصول المبعوثين الأميركيين ويتكوف وكوشنر إلى كييف
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أ.ف.ب: وصول المبعوثين الأميركيين ويتكوف وكوشنر إلى كييف

 
 
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