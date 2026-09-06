القيادة المركزية الأميركية: غيرنا مسار 92 سفينة تجارية وعطلنا 3 وفتشنا 2 منذ استئناف الحصار البحري على إيران

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رئيس الأركان الإسرائيلي: نحن نمرّ بفترة متوترة وقابلة للاشتعال على كل الجبهات ونستعد لفترة الأعياد القريبة وكما حددت فإن الحالة الأساسية التي يوجد فيها الجيش الإسرائيلي بأكمله هي الجاهزية لهجوم مفاجئ