رئيس الأركان الإسرائيلي: نحن نمرّ بفترة متوترة وقابلة للاشتعال على كل الجبهات ونستعد لفترة الأعياد القريبة وكما حددت فإن الحالة الأساسية التي يوجد فيها الجيش الإسرائيلي بأكمله هي الجاهزية لهجوم مفاجئ

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القيادة المركزية الأميركية: حولت القوات الأميركية مسار 92 سفينة تجارية وعطلت 3 سفن واعتلت سفينتين لضمان الامتثال للحصار المفروض على إيران وذلك حتى اليوم الأحد