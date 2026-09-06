وزير الطاقة الأميركي: مستوى عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ في المعدل 9 ملايين برميل نفط بشكل يومي

سي بي إس عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية: لا صحة لادعاء إيران باستهداف سفينة أميركية في مضيق هرمز

سي بي إس عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية: لا صحة لادعاء إيران باستهداف سفينة أميركية في مضيق هرمز

القيادة المركزية الأميركية: حولت القوات الأميركية مسار 92 سفينة تجارية وعطلت 3 سفن واعتلت سفينتين لضمان الامتثال للحصار المفروض على إيران وذلك حتى اليوم الأحد