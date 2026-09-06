القيادة المركزية الأميركية: حولت القوات الأميركية مسار 92 سفينة تجارية وعطلت 3 سفن واعتلت سفينتين لضمان الامتثال للحصار المفروض على إيران وذلك حتى اليوم الأحد

وزير الطاقة الأميركي: مستوى عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ في المعدل 9 ملايين برميل نفط بشكل يومي

وزير الطاقة الأميركي: مستوى عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ في المعدل 9 ملايين برميل نفط بشكل يومي

رئيس الأركان الإسرائيلي: نحن نمرّ بفترة متوترة وقابلة للاشتعال على كل الجبهات ونستعد لفترة الأعياد القريبة وكما حددت فإن الحالة الأساسية التي يوجد فيها الجيش الإسرائيلي بأكمله هي الجاهزية لهجوم مفاجئ