المتحدث باسم الخارجية القطرية: علينا أن ندرك في منطقة الخليج أن التحالف الاستراتيجي مع أميركا أمر جيد لكنه غير كاف

القوات الحكومية اليمنية: نخوض اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة مع جماعة الحوثي في محور البرح بمحافظة تعز

القوات الحكومية اليمنية: نخوض اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة مع جماعة الحوثي في محور البرح بمحافظة تعز

الوكالة الوطنية: 11 شهيدًا و5 جرحى في غارات ليلًا على مبنى وسيارة في كفررمان