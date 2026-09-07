القوات الحكومية اليمنية: نخوض اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة مع جماعة الحوثي في محور البرح بمحافظة تعز

مسؤول قطري: نحن بحاجة إلى شركائنا وحلفائنا لكن لا يمكننا الاعتماد عليهم وحدهم عندما يتعلق الأمر بأمننا

مسؤول قطري: نحن بحاجة إلى شركائنا وحلفائنا لكن لا يمكننا الاعتماد عليهم وحدهم عندما يتعلق الأمر بأمننا

المتحدث باسم الخارجية القطرية: علينا أن ندرك في منطقة الخليج أن التحالف الاستراتيجي مع أميركا أمر جيد لكنه غير كاف