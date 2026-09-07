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مسؤول قطري: نحن بحاجة إلى شركائنا وحلفائنا لكن لا يمكننا الاعتماد عليهم وحدهم عندما يتعلق الأمر بأمننا

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2026-09-07 | 03:02
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مسؤول قطري: نحن بحاجة إلى شركائنا وحلفائنا لكن لا يمكننا الاعتماد عليهم وحدهم عندما يتعلق الأمر بأمننا
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مسؤول قطري: نحن بحاجة إلى شركائنا وحلفائنا لكن لا يمكننا الاعتماد عليهم وحدهم عندما يتعلق الأمر بأمننا

 
 
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