وزير الخارجية المصري في الدورة 166 لجامعة الدول العربية: نرفض محاولات تقسيم دول المنطقة والتعرض لسيادتها

التالي

وزير الخارجية المصري في الدورة 166 لجامعة الدول العربية: يجب أن يتحول الأمن القومي العربي من مفهوم سياسي إلى قدرة حقيقية وأي دولة عربية غير قادرة بمفردها على مواجهة التحديات وحماية أمنها واستقرارها