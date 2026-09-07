وزير الخارجية المصري في الدورة 166 لجامعة الدول العربية: الأمن القومي العربي يجب أن يتحول من مفهوم سياسي إلى قدرة حقيقية وأي دولة عربية غير قادرة بمفردها على مواجهة التحديات وحماية أمنها واستقرارها

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