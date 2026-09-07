وزير الخارجية السوري في الدورة 166 لجامعة الدول العربية: منذ بدء الحرب الأخيرة أعلنا تضامننا الكامل مع الأشقاء في الخليج والأردن بوجه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي طالتهم ورفضنا تحويل أي أرض عربية لتصفية حسابات الآخرين

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