عون أمام وزير العدل الفرنسي: الاعتداءات الإسرائيلية تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوّض جهود وقف التصعيد

أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن "ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات متتالية وقتل أبرياء وأطفال ونساء وتدمير وحرق منازل وجرف ممتلكات جرائم مدانة ومرفوضة وغير مبررة وهي تستهدف مسار اتفاق الاطار وتقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة ككل".



وأكد، خلال استقباله وزير العدل الفرنسي الفرنسي Gérard Darmanin في حضور وزير العدل عادل نصار، أن "لبنان مع التجديد للقوة الدولية في الجنوب ونسعى مع الرئيس ماكرون من اجل تسهيل التجديد"، مرحبا بـ"المبادرة الفرنسية والإيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ الفراغ بعد انسحاب "اليونيفيل".



وأوضح عون أنه سيزور الأسبوع المقبل باريس "للمشاركة إلى جانب الرئيس ماكرون في افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، وبحث موضوع القوة الدولية في الجنوب".



بدوره، أثنى ‏وزير العدل الفرنسي على ما تحقق حتى الآن من إصلاحات ولاسيما إلغاء عقوبة الإعدام.



وقال: "يمكن للبنان الاعتماد دائماً على فرنسا ومستمرون في التعاون مع وزارة العدل اللبنانية ومواكبة لبنان في المسار الاصلاحي الشجاع الذي اختاره لاسيما وأن تطبيق هذا المسار هو شرط أساسي من أجل تحقيق استقلال لبنان وسيادته".