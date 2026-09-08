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الخارجية السعودية: الاستهدافات الحوثية نتج عنها إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال
آخر الأخبار
2026-09-08 | 01:46
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الخارجية السعودية: الاستهدافات الحوثية نتج عنها إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال
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