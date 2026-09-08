سلاح الجو الأوكراني: روسيا أطلقت الليلة الماضية 166 مسيرة وعشرات الصواريخ باتجاه البلاد

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الرئيس عون إطّلع من مرشح رومانيا لمنصب الامين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية داتشيان تشولوش على رؤيته إلى مستقبل الفرانكوفونية وسبل تعزيزها وتفعيل دورها في العالم وضرورة مواكبتها لتطور العصر ولاسيما في المجال التكنولوجي