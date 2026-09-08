نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـLBCI: مئات المدارس الخاصة عادت أقساطها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة وحتى أكثر في وقت رواتب المعلمين 50%... والنققابة ستغطي تحرك أي رابطة للمعلمين في المدارس الخاصة إذا ارتفع القسط ولم ينعكس على رواتبهم

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رئيس رابطة التعليم الثانوي في التعليم الرسمي جمال العمر للـLBCI: ثانويات 6 في الجنوب دُمرت جزئيًا أو كليًا... ونناشد رئيس الحكومة والمجلس الأعلى للدفاع وهيئة الإغاثة لإيجاد حل للأهالي الموجودين حتى اليوم في مراكز الإيواء فالقطاع التربوي يدفع الفاتورة