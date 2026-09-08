رئيس رابطة التعليم الثانوي في التعليم الرسمي جمال العمر للـLBCI: ثانويات 6 في الجنوب دُمرت جزئيًا أو كليًا... ونناشد رئيس الحكومة والمجلس الأعلى للدفاع وهيئة الإغاثة لإيجاد حل للأهالي الموجودين حتى اليوم في مراكز الإيواء فالقطاع التربوي يدفع الفاتورة

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جمال العمر للـLBCI: نلمس تصويبًا على القطاع الرسمي لأنه لا يجوز إعطاء نصف راتب للأستاذ في حين أنه حتى لو تمت مضاعفته كما كان عليه في السابق لن يقدر أن يعيش