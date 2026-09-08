الأب يوسف نصر للـLBCI: هم واحد لدينا جميعًا وهو ألا يتراجع المستوى التعليمي وأن نتابع رسالتنا التربوية والحفاظ على مستوى وسمعة لبنان التربوية

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رئيسة إتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل للـLBCI: الناس فقدت الثقة ببعض المدارس... وممارسات وزارة التربية تتعاطى مع القطاع الرسمي وتنسى أنها مسؤولة عن القطاع الخاص