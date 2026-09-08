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o
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الأب يوسف نصر للـLBCI: هم واحد لدينا جميعًا وهو ألا يتراجع المستوى التعليمي وأن نتابع رسالتنا التربوية والحفاظ على مستوى وسمعة لبنان التربوية
آخر الأخبار
2026-09-08 | 03:57
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الأب يوسف نصر للـLBCI: هم واحد لدينا جميعًا وهو ألا يتراجع المستوى التعليمي وأن نتابع رسالتنا التربوية والحفاظ على مستوى وسمعة لبنان التربوية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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