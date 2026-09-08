الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب يوسف نصر للـLBCI: التوجه واضح جدًا وهو الأخذ بالإعتبار الظروف الإقتصادية وأوضاع الأهل وأن تكون الزيادات محدودة جدًا خاصةً نتيجة التضخم وغلاء المعيشة

الأب يوسف نصر للـLBCI: هم واحد لدينا جميعًا وهو ألا يتراجع المستوى التعليمي وأن نتابع رسالتنا التربوية والحفاظ على مستوى وسمعة لبنان التربوية

الأب يوسف نصر للـLBCI: هم واحد لدينا جميعًا وهو ألا يتراجع المستوى التعليمي وأن نتابع رسالتنا التربوية والحفاظ على مستوى وسمعة لبنان التربوية

جمال العمر للـLBCI: نلمس تصويبًا على القطاع الرسمي لأنه لا يجوز إعطاء نصف راتب للأستاذ في حين أنه حتى لو تمت مضاعفته كما كان عليه في السابق لن يقدر أن يعيش