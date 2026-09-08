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o
الجنوب
29
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
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معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني ينفذ مقابل شاطئ العبدة في الشمال عمليات بحث عن زورق كان ينقل حوالى ثلاثين شخصا وقد تمكن حتى الآن من انقاذ اربعة
آخر الأخبار
2026-09-08 | 11:07
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معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني ينفذ مقابل شاطئ العبدة في الشمال عمليات بحث عن زورق كان ينقل حوالى ثلاثين شخصا وقد تمكن حتى الآن من انقاذ اربعة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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