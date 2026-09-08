ترامب: نخوض قتالا الآن لأن إيران أرادت امتلاك سلاح نووي وكانت قريبة جدا من الحصول عليه

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معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني ينفذ مقابل شاطئ العبدة في الشمال عمليات بحث عن زورق كان ينقل حوالى ثلاثين شخصا وقد تمكن حتى الآن من انقاذ اربعة