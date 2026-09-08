معلومات للـLBCI: حتى الآن أنقذ 20 شخصًا كانوا على متن زورق مقابل شاطئ العبدة في الشمال وتتم عملية الإنقاذ من قبل مركز البحث المشترك بإشراف الجيش اللبناني والدفاع المدني والصليب الأحمر وزوارق مدنية

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