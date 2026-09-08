وكالة تسنيم تنقل عن الحرس الثوري قوله إن إيران دمرت مسيرة أميركية من طراز إم.كيو1 فوق مضيق هرمز ولم يصدر أي تأكيد أميركي

معلومات للـLBCI: موضوع مساءلة الحكومة حضر في لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة نواف سلام وقد تُعقد جلسة مساءلة الاثنين

معلومات للـLBCI: موضوع مساءلة الحكومة حضر في لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة نواف سلام وقد تُعقد جلسة مساءلة الاثنين

معلومات للـLBCI: حتى الآن أنقذ 20 شخصًا كانوا على متن زورق مقابل شاطئ العبدة في الشمال وتتم عملية الإنقاذ من قبل مركز البحث المشترك بإشراف الجيش اللبناني والدفاع المدني والصليب الأحمر وزوارق مدنية