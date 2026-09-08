معلومات الـLBCI: تمكّنت فرق الإنقاذ من العثور على 23 مفقوداً من بينهم قتيل جراء غرق مركب يُرجّح أنه كان يقلّ عدداً من المهاجرين غير الشرعيين قبالة شواطئ الشمال في المنطقة الممتدة من طرابلس حتى العبدة

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