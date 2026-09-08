الجيش ينقذ 21 شخصًا بعد تعطل مركب قبالة طرابلس أثناء محاولة تهريبهم

أنقذت القوات البحرية في الجيش ٢١ شخصًا أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية على متن مركب بعد تَعَطُّله قبالة شاطىء مدينة طرابلس، بمشاركة القوات الجوية، إضافة إلى الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني وجمعيات مدنية.وأوضحت أن العمل جارٍ لإنقاذ سائر الركاب.