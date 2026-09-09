التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من اللويزة باتجاه الفياضية بسبب أعمال صيانة

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سفير مصر في لبنان علاء موسى للـLBCI: الحراك المصري لم يتوقف والجهود مستمرة لمحاولة حلحلة الأزمة والبحث عن مخارج لها ووسائل تساعد على الوصول إلى حل حقيقي وقابل للتطبيق لكن الظروف الإقليمية والداخلية لا تسمح بطرح أفكار جديدة