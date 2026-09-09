سفير مصر في لبنان علاء موسى للـLBCI: الحراك المصري لم يتوقف والجهود مستمرة لمحاولة حلحلة الأزمة والبحث عن مخارج لها ووسائل تساعد على الوصول إلى حل حقيقي وقابل للتطبيق لكن الظروف الإقليمية والداخلية لا تسمح بطرح أفكار جديدة

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السفير المصري لدى لبنان علاء موسى للـLBCI: نتابع ما يجري في لبنان والمنطقة بقلق بالغ فهناك حالة من عدم اليقين تسيطر على الأطراف كافة وعلى الوضع بشكل عام والمؤشرات تشير الى أن الوضع متوتر للغاية