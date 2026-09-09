سفير مصر في لبنان علاء موسى للـLBCI: لا يمكن القبول بوجود سلاح خارج إطار الدولة ولا بد من تعظيم دور الدولة في لبنان لكن الوضع اللبناني مختلف والعنوان الرئيسي فيه هو التوافق وأرى أنه للوصول إلى الحل يجب أن يبدأ الحوار الداخلي

السفير المصري للـLBCI: الجهود المصرية متواصلة ونحاول ألا يتطور الوضع بلبنان الى شيء أخطر ونحن نتحدث مع الجميع وحديثنا لا يقتصر فقط مع الفرقاء بلبنان بل نحن نتحدث أيضا مع القوى الإقليمية والدول المؤثرة ومع القوى الدولية وعلى رأسها واشنطن

السفير المصري للـLBCI: الجهود المصرية متواصلة ونحاول ألا يتطور الوضع بلبنان الى شيء أخطر ونحن نتحدث مع الجميع وحديثنا لا يقتصر فقط مع الفرقاء بلبنان بل نحن نتحدث أيضا مع القوى الإقليمية والدول المؤثرة ومع القوى الدولية وعلى رأسها واشنطن

السفير المصري لدى لبنان علاء موسى للـLBCI: نتابع ما يجري في لبنان والمنطقة بقلق بالغ فهناك حالة من عدم اليقين تسيطر على الأطراف كافة وعلى الوضع بشكل عام والمؤشرات تشير الى أن الوضع متوتر للغاية