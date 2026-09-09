السفير المصري لدى لبنان علاء موسى للـLBCI: نتابع ما يجري في لبنان والمنطقة بقلق بالغ فهناك حالة من عدم اليقين تسيطر على الأطراف كافة وعلى الوضع بشكل عام والمؤشرات تشير الى أن الوضع متوتر للغاية

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سفير مصر في لبنان علاء موسى للـLBCI: لا يمكن القبول بوجود سلاح خارج إطار الدولة ولا بد من تعظيم دور الدولة في لبنان لكن الوضع اللبناني مختلف والعنوان الرئيسي فيه هو التوافق وأرى أنه للوصول إلى الحل يجب أن يبدأ الحوار الداخلي