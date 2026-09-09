السفير المصري للـLBCI: الإنخراط الأميركي في الملف اللبناني شيء في غاية الأهمية فالإنخراط الأميركي في غزة قلّل من المساوئ التي كنا نعانيها ولكن لم يحل المسألة بشكل كامل ولذلك فإن الإنخراط الأميركي في أي ملفّ أمر مهمّ ولكنه ليس كل شيء

الوكالة الوطنية للإعلام: مجموعة من العسكريين المتقاعدين قطعوا لبعض الوقت الطريق عند دوار دورس لجهة مدخل مدينة بعلبك احتجاجًا على موازنة 2027 وللمطالبة بتصحيح رواتبهم

الوكالة الوطنية للإعلام: مجموعة من العسكريين المتقاعدين قطعوا لبعض الوقت الطريق عند دوار دورس لجهة مدخل مدينة بعلبك احتجاجًا على موازنة 2027 وللمطالبة بتصحيح رواتبهم

السفير موسى للـLBCI: الرؤساء الثلاثة يضعون مصلحة لبنان أولا لكن يجب أن يدركوا أن هذه المرحلة فارقة في تاريخ لبنان لذا يجب العمل من أجل الإصلاح ووضع البلد في موقف يسمح له بأن ينادي بحقه ويفي بالتزاماته فلبنان "يريد شيئًا وهذا حقه وعليه شيء وهذا واجبه"