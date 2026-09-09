الوكالة الوطنية للإعلام: مجموعة من العسكريين المتقاعدين قطعوا لبعض الوقت الطريق عند دوار دورس لجهة مدخل مدينة بعلبك احتجاجًا على موازنة 2027 وللمطالبة بتصحيح رواتبهم

السفير المصري: لا يمكن القبول بسلاح خارج إطار الدولة والحل يبدأ بالحوار الداخلي

السفير المصري: لا يمكن القبول بسلاح خارج إطار الدولة والحل يبدأ بالحوار الداخلي

السفير المصري للـLBCI: الإنخراط الأميركي في الملف اللبناني شيء في غاية الأهمية فالإنخراط الأميركي في غزة قلّل من المساوئ التي كنا نعانيها ولكن لم يحل المسألة بشكل كامل ولذلك فإن الإنخراط الأميركي في أي ملفّ أمر مهمّ ولكنه ليس كل شيء