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o
البقاع
29
o
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o
الشمال
30
o
جبل لبنان
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o
كسروان
28
o
متن
28
o
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هيئة بحرية بريطانية: ناقلة أبلغت عن رصد سفينة تميل إلى أحد الجانبين أثناء رسوها ما قد يشير إلى تسرب مياه إلى داخلها عقب تعرضها لهجوم بمقذوف
آخر الأخبار
2026-09-09 | 05:17
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هيئة بحرية بريطانية: ناقلة أبلغت عن رصد سفينة تميل إلى أحد الجانبين أثناء رسوها ما قد يشير إلى تسرب مياه إلى داخلها عقب تعرضها لهجوم بمقذوف
*
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