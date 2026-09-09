الوكالة الوطنية للاعلام: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف وادي زبقين

هيئة بحرية بريطانية: ناقلة أبلغت عن رصد سفينة تميل إلى أحد الجانبين أثناء رسوها ما قد يشير إلى تسرب مياه إلى داخلها عقب تعرضها لهجوم بمقذوف

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