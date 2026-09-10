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إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و11 جريحًا في 9 حوادث سير خلال 24 ساعة

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2026-09-10 | 00:08
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إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و11 جريحًا في 9 حوادث سير خلال 24 ساعة
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إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و11 جريحًا في 9 حوادث سير خلال 24 ساعة

 
 
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