الدفاع المدني السعودي: زال الخطر عن محافظة خميس مشيط، بعد إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ

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التحكم المروري: إستكمال أعمال التزفيت على طريق عام ضهر البيدر وتحويل السير القادم من بيروت باتجاه طريق عام ترشيش زحلة والابقاء على السير القادم من البقاع باتجاه ضهر البيدر بيروت لغاية الساعة ١٧:٣٠