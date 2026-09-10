التحكم المروري: إستكمال أعمال التزفيت على طريق عام ضهر البيدر وتحويل السير القادم من بيروت باتجاه طريق عام ترشيش زحلة والابقاء على السير القادم من البقاع باتجاه ضهر البيدر بيروت لغاية الساعة ١٧:٣٠

رويترز عن الشرطة الأوكرانية: مقتل 5 أشخاص في هجمات روسية بطائرات مسيرة على منطقة سومي شمال شرقي البلاد

رويترز عن الشرطة الأوكرانية: مقتل 5 أشخاص في هجمات روسية بطائرات مسيرة على منطقة سومي شمال شرقي البلاد

الدفاع المدني السعودي: زال الخطر عن محافظة خميس مشيط، بعد إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ