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29
o
البقاع
29
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
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النائب الياس حنكش للـLBCI: برأيي كان من الممكن أن يكون الدعم أكبر من قبل الدول للجيش وكان بإمكاننا إظهار أداء أفضل وأنا لا ألوم الجيش لأن فيه الخلاص ولكن يجب أن يبرز بشكل ملموس أنه يقوم بعمله
آخر الأخبار
2026-09-10 | 03:14
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النائب الياس حنكش للـLBCI: برأيي كان من الممكن أن يكون الدعم أكبر من قبل الدول للجيش وكان بإمكاننا إظهار أداء أفضل وأنا لا ألوم الجيش لأن فيه الخلاص ولكن يجب أن يبرز بشكل ملموس أنه يقوم بعمله
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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